Билялетдинов: «Дзюба еще о себе напомнит»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из клуба.

«За границу Дзюба может поехать. Только какой клуб его там финансово привлечет? Явно, это будет не топовый клуб. За границей все-таки смотрят на количество матчей, в которых футболист принял участие в нынешнем сезоне. Ну, может, найти какой-то чемпионат. Условно, Кипр. Можно на Мальту, к примеру, заглянуть! Все это до определенной степени шутка, конечно. Но я вижу Дзюбу в России. Он еще о себе напомнит. Эмоциональный всплеск обеспечен. Все-равно он захочет доказать, что в 36 лет «я еще ого-ого»!

За рубежом нужно будет плавно спуститься на пониженные требования, соответственно, деньги. Так и плавно завершит карьеру. У нас не хватает таких футболистов, как Тотти, который играл до 40 лет. До 39 играл Игнашевич. Таких случаев — единицы», — цитирует «Спорт День за Днем» Билялетдинова.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.