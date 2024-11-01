Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:55

Билялетдинов: «Рубин» будет играть на победу в матче с «Локомотивом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России между московской и казанской командами.

«Интересное противостояние. Думаю, что «Рубин» тоже будет играть на победу в матче с «Локомотивом». Но после «Зенита» «железнодорожникам» надо выигрывать. В последних двух турах подопечные Михаила Галактионова набрали только одно очко и этого явно мало. Поэтому, красно-зеленые тоже будут стараться добиться максимально результата.

То, что матч пройдет на «РЖД Арене» — это важно, но не самое главное. Примеры показывают, что команды в гостях тоже часто одерживают победы. Так что, у казанцев есть шансы. Наверняка, Рашид Рахимов, который в прошлом работал в «Локомотиве», продумывает план», — цитирует «РБ Спорт» Билялетдинова.

Матч «Локомотив» — «Рубин» состоится в субботу, 2 ноября, и начнется в 18:00 по московскому времени. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве.

Источник: «РБ Спорт»
Ринат Билялетдинов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Ови мчит к рекорду, все наши вратари проваливаются. Что происходит с россиянами на старте НХЛ
Небензя указал на «бешенство» в Киеве из-за переселения украинцев в РФ
Тимму могут выгнать из сборной Латвии. Новые неприятности мужа Седоковой
Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы Грузии
Родри высмеял Винисиуса после получения «Золотого мяча»
АНО «Диалог» запустит проект по борьбе с фейками
Сегодня
Вчера
Неделя