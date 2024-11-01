Билялетдинов: «Рубин» будет играть на победу в матче с «Локомотивом»

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России между московской и казанской командами.

«Интересное противостояние. Думаю, что «Рубин» тоже будет играть на победу в матче с «Локомотивом». Но после «Зенита» «железнодорожникам» надо выигрывать. В последних двух турах подопечные Михаила Галактионова набрали только одно очко и этого явно мало. Поэтому, красно-зеленые тоже будут стараться добиться максимально результата.

То, что матч пройдет на «РЖД Арене» — это важно, но не самое главное. Примеры показывают, что команды в гостях тоже часто одерживают победы. Так что, у казанцев есть шансы. Наверняка, Рашид Рахимов, который в прошлом работал в «Локомотиве», продумывает план», — цитирует «РБ Спорт» Билялетдинова.

Матч «Локомотив» — «Рубин» состоится в субботу, 2 ноября, и начнется в 18:00 по московскому времени. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве.