Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:34

Билялетдинов: «Ослабление «Локомотива» перехватом Глушенкова — это ход «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал возможный переход полузащитника железнодорожников Максима Глушенкова в «Зенит».

«Удивил ли трансфер Глушенкова в «Зенит»? Нет. С одной стороны, вроде и в «Локомотиве» ему было комфортно. Наверное, материальный рычаг сработал. Конечно, «Зенит» подписал Глушенкова для ослабления «Локомотива». Так же «зенитовцы» ослабили «Краснодар», перекупив Ахметова. Он там погоды не сделал, выходил эпизодически, но атакующий ресурс и вариативность «Краснодара» в атаке были снижены.

Здесь то же самое. Тем более вопрос, как в «Локомотиве» закроют позиции. Миранчук, Жемалетдинов и еще Глушенков — даже не представляю, как пустующую брешь закрывать. Ослабление «Локомотива» перехватом Глушенкова — это ход «Зенита», — цитирует «Спорт День За Днем» Билялетдинова.

Глушенков выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 24-летний полузащитник провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.
Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bilyaletdinov-zayavil-chto-zenit-podpisal-glushenkova-dlya-oslableniya-lokomotiva
Ринат Билялетдинов
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
6
Обсудить
Читайте также
Биография Сергея Бобровского: жизнь и карьера российского вратаря «Флориды»
Украинская фехтовальщица отказалась жать руку выступающей за Грузию россиянке
Врач рассказала о симптомах ботулизма у детей
«Зенит» сделает Глушенкова миллиардером и уведет защитника у «Спартака». Главные трансферные слухи РПЛ за 18 июня
Трамп заявил об опозорившем США на саммите G7 Байдене
Хирурги РДКБ восстановили ребенку череп после тяжелой аварии
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Колосков: «Для Смолова трансфер в «Краснодар» — удачный переход»

Смородская: «В Турции Джикия точно не затеряется»