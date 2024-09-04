Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:38

Билялетдинов: «Новый контракт рассчитан на то, чтобы продать Пиняева в Европу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал продление контракта с нападающим Сергеем Пиняевым. Новое соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до 2028 года.

«То, что «Локомотив» продлил контракт с Пиняевым, — это, безусловно, верное решение. Допускаю, что к нему правда был интерес «Зенита» и «Спартака», но продление контракта с «железнодорожниками» говорит о том, что клуб строит с футболистом долгосрочные планы. Наверняка новый контракт рассчитан на то, чтобы продать Пиняева в Европу. Что касается его готовности к европейским лигам, если это не топ-5 лиги, то уже сейчас его можно продавать. А если мы говорим про топовые лиги, ему еще надо расти. Когда-нибудь это должно случиться, но до тех пор его будут оценивать по чемпионату России. Сейчас Пиняеву нужно повысить эффективность своих действий», — цитирует Metaratings.ru Билялетдинова.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В текущем сезоне он провел за красно-зеленых восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Сергей Пиняев. «Локомотив» объявил о продлении контракта с Пиняевым
Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-novyi-kontrakt-lokomotiva-s-pinyaevym-rasschitan-na-prodazhu-igroka-v-evropu-398561/
Ринат Билялетдинов
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Украинец назвал российского атлета «недоразумением» на Паралимпиаде
«Оренбург» уволил спортивного директора Андреева после дисквалификации
Задержаны подозреваемые в краже оборудования на 3 млрд рублей из порта в Керчи
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
В РФ обнаружили мужские добавки с сильнодействующим рецептурным веществом
Пленный боевик рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя