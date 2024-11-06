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Сегодня, 07:11

Билялетдинов: «Нельзя говорить, что продление Кордобы — это гарантия, что он не уйдёт»

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Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился своими мыслями о продлении контракта нападающего Джона Кордобы с «Краснодаром».

«Нельзя говорить, что продление Кордобы — это гарантия, что он не уйдёт. Переподписание — это иногда часть трансферной политики. То есть одним из компонентов руководства клуба является уверенность, что до 2027 года поступит по нему весьма привлекательное предложение», — цитирует Билялетдинова «Евро-Футбол.Ру».

5 ноября «Краснодар» объявил о продлении соглашение с 31-летним колумбийцем до лета 2027 года. В нынешнем сезоне Кордоба забил 8 голов и отдал 4 результативных паса в 14 матчах.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Джон Кордоба
Ринат Билялетдинов
Футбол
ФК Краснодар

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