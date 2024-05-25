Билялетдинов: «Четвертое место — это хороший результат для «Локомотива»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что сезон-2023/24 получился хорошим для красно-зеленых. За тур до конца чемпионата команда занимает 4-е место.

«Считаю, это хороший результат для «Локомотива». Потому что были по ходу сезона провалы. Преодолевали «тяжелое наследие» иностранного режима. Но не ломались, чередовали неудачные матч — как с «Крыльями» и с «Динамо» — с удачными.

Одни только победы над «Зенитом» чего стоят. Они же и в Питере выиграли, и в Москве. Хотя на «Газпром Арене» им, конечно, «Зенит» победу подарил. Но все равно. Сейчас идет удачная концовка. Значит, ситуация в команде стабилизировались после «качелей», которые преследовали команду на протяжении сезона», — цитирует «РБ Спорт» Билялетдинова.