Билялетдинов: «Если не брать Баринова, то не вижу лидера в «Локомотиве»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов не видит новых лидеров в составе железнодорожников.

«Пока сложно сказать, кто будет лидером «Локомотива» и кто на пути к этому. Если кто-то себя показал хорошо в нескольких эпизодах, то это не значит, что человек стал лидером. Надо закрепиться. Если не брать Баринова, то я не вижу лидера в «Локомотиве». Сейчас команда ровная. Кто-то созревает для лидера, но я не хочу публично делать рекламу каким-то футболистам. Я не сорю эпитетами и авансами», — цитирует Legalbet Билялетдинова.

«Локомотив» в стартовых двух турах набрал 3 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.