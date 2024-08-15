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Сегодня, 12:43

Билялетдинов — о частых сменах тренера в «Факеле»: «Надо любым способом сохранить место в РПЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал частые смены тренера в «Факеле».

«Ну вот такой у них подход. Знаете, как берут стажера, дают ему испытательный срок, не справился — до свидания. На клуб все время давит результат. Надо любым способом сохранить место в РПЛ. Тут вопрос, какой ценой и кем. Тренера легче поменять, чем команду, ведь новых игроков не купишь. Поэтому часто видим отставку тренера. Такая мера дает краткосрочный эффект: на эмоциях футболисты играют лучше, происходит всплеск», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

«Факел» 13 августа объявил о возвращении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера команды. Он сменил Игоря Черевченко. После 4 туров команда с 1 очком замыкает турнирную таблицу РПЛ. Ранее Пятибратов был главным тренером «Факела» с 2022 по 2023 год.

15 августа «Факел» на своем поле примет «Акрон» во 2-м туре группового турнира ути РПЛ FONBET Кубка России. В 1-м туре воронежцы с разгромным счетом уступили «Зениту» (0:3).

Источник: «РБ Спорт»
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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