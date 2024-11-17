Ринат Билялетдинов объяснил спад результативности Тюкавина

Экс-тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов ответил на вопрос о результативности форварда «Динамо» Константина Тюкавина в текущем сезоне.

«В «Динамо» достаточно рано распались связи среди футболистов, которые вместе росли и играли в академии клуба. Все-таки, когда присутствует единомыслие на поле, тогда партнеры помогают раскрываться друг другу. У «Динамо» было три ярких воспитанника в последние годы: Грулев, Захарян и Тюкавин. И их не хватило.

Захарян на пике был продан, а у Грулёва постоянные травмы. И все эти связи распались. А Тюкавин в этом плане очень зависимый футболист. Но Костя все равно молодец. Он двигается вперед, пытается притираться к партнерам, чтобы его понимали», — цитирует Билялетдинова Legalbet.

В текущем сезоне 22-летний нападающий забил пять голов и сделал две результативные передачи в 17 матчах за «Динамо» во всех турнирах.