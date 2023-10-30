Ринат Билялетдинов: «Для Файзуллаева начинается самое сложное»

Экс главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» высказал мнение о 20-летнем полузащитнике ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбеке Файзуллаеве.

— Кто у ЦСКА в матче с «Краснодаром» был лучшим?

— Отмечу Акинфеева, который несколько раз выручал. Мойзеса, наглухо закрывшего Кордобу. Да после такой победы самых добрых слов заслуживает вся команда! Какой гол забил Чалов! Здорово принял мяч от Файзуллаева, поймал на встречном движении Алонсо и пробил так, что никаких шансов Сафонову не оставил. Высший пилотаж!

— Юный узбек прибавляет на глазах?

— Да, талантливый мальчишка. Креативный, резкий, выносливый. Не атлет — но очень подвижный. Еще подкупает в нем умение найти зону для принятия мяча и вовремя отпасовать. Так и родилась голевая комбинация в матче с «Краснодаром». Правда, теперь для Файзуллаева начинается самое сложное.

— Что именно?

— Легко проскочить на свежачка. Но Файзуллаев должен понимать, что сейчас к нему уже тщательнее будут готовиться и плотнее опекать. Если сможет удержать этот уровень — вырастет в большого игрока.

Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» в августе 2023 года. Хавбек забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 11 матчах за армейцев во всех турнирах.