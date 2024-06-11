Билялетдинов: «Воробьев усилит «Локомотив», но команде нужен еще один форвард»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением переходе форварда Дмитрия Воробьева в московский клуб.

«Воробьев усилит «Локомотив», потому что после ухода Дзюбы в составе железнодорожников больше не видно габаритного нападающего. Но думаю, что «Локомотиву» все равно нужно найти еще одного форварда. Конечно, можно пойти в новый сезон и с двумя нападающими — с Сулеймановым и Воробьевым, но в случае травм или дисквалификаций у команды сразу начнутся проблемы. Третий игрок на острие атаки точно не помешал бы», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

10 июня «Локомотив» объявил о переходе Воробьева из «Оренбурга». Соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на три года.

В завершившемся сезоне футболист провел 31 матч за «Оренбург» во всех турнирах и отметился 8 голами и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.