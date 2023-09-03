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Сегодня, 16:17

Ринат Билялетдинов: «Рано или поздно «Краснодар» устанет, держать такую планку непросто»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался об игре «Краснодара» на старте сезона.

«Рано говорить о том, станет ли «Краснодар» чемпионом или нет. Любая команда подвержена как взлетам, так и спадам. Тут важна глубина состава. Одно дело тренировочный тонус, другое — игровой. Рано или поздно «Краснодар» устанет. Держать такую планку очень непросто. Но интересно смотреть. Узнаваемые команды — это всегда хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Всего в текущем сезоне чемпионата России «быки» одержали 5 побед. В 8-м туре краснодарская команда сыграет на выезде с «Ахматом». Матч пройдет 16 сентября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-bilyaletdinov-rano-ili-pozdno-krasnodar-ustanet/
Ринат Билялетдинов
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РПЛ
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
6
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
7
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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