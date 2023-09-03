Ринат Билялетдинов: «Рано или поздно «Краснодар» устанет, держать такую планку непросто»

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался об игре «Краснодара» на старте сезона.

«Рано говорить о том, станет ли «Краснодар» чемпионом или нет. Любая команда подвержена как взлетам, так и спадам. Тут важна глубина состава. Одно дело тренировочный тонус, другое — игровой. Рано или поздно «Краснодар» устанет. Держать такую планку очень непросто. Но интересно смотреть. Узнаваемые команды — это всегда хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Всего в текущем сезоне чемпионата России «быки» одержали 5 побед. В 8-м туре краснодарская команда сыграет на выезде с «Ахматом». Матч пройдет 16 сентября.