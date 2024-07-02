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2 июля, 23:24

Ринат Билялетдинов: «Локомотиву» будет тяжело бороться даже за тройку»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов оценил шансы железнодорожников в предстоящем сезоне РПЛ.

«Никто не говорит, если это топовая команда, что будут бороться за десятку. Все озвучивают амбициозные планы, от того и интересно смотреть за реализацией. Исходя из нынешних потерь летом, «Локомотиву» будет тяжело бороться даже за тройку. Если поймать игру и мотивацию футболистов, в том числе и которым будут давать шанс, то результат может быть», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

В летнее трансферное окно «Локомотив» покинули Максим Глушенков, перешедший в «Зенит», Антон Миранчук и Маринато Гильерме, ушедшие из клуба на правах свободного агента, Рифат Жемалетдинов, который продолжит карьеру в ЦСКА, и Даниил Худяков, будущее которого связывают с австрийским клубом «Штурм». Также сообщается, что полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов может перейти в «Алавес».

В прошлом сезоне «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками в 30 турах.

Источник: Metaratings.ru
Ринат Билялетдинов
ФК Локомотив (Москва)
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