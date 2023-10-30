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Сегодня, 18:45

Ринат Билялетдинов — о Дзюбе: «Когда он на поле, «Локо» не хватает вариативности»

Александр Кружков
Обозреватель
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» оценил игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в нынешнем сезоне РПЛ.

— Почему «Локомотив» буксует?

— Мне кажется, команде необходим скоростной нападающий. В дополнение к Дзюбе. В распоряжении Галактионова россыпь классных полузащитников — Миранчук, Жемалетдинов, Глушенков, Пиняев. К их действиям в атаке серьезных претензий нет. А дальше все упирается в Дзюбу и его функциональную готовность...

— Артем уже менее эффективен, чем весной?

— Да. Это и по статистике видно. Он, как и прежде, хорош вверху, сохраняет мяч, за счет габаритов может продавить защитника. Вдобавок в борьбе сфолит так, что судья не заметит. Что особенно ценно в чужой штрафной. Но когда Дзюба на поле, «Локомотиву» впереди не хватает вариативности. Нужен еще такой форвард, как Кордоба или Кассьерра.

— И все?

— Плюс надежный игрок в центр обороны. Вот тогда «Локо» будет бороться за чемпионство.

В сезоне-2023/24 Дзюба забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

Железнодорожники занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками в 13 матчах.

Гильермо Абаскаль. Что делать с Абаскалем и почему нет уверенности в очередном чемпионстве «Зенита». Интервью Рината Билялетдинова

Артем Дзюба
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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