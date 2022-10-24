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Ринат Билялетдинов — о победе «Спартака»: «Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не сумасшедшие спасения Селихова»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Химками» (5:0) в 14-м туре РПЛ.

— «Спартак» даже без дисквалифицированного Промеса уничтожил «Химки». За счет чего?

— Ну, спартаковцы сейчас в полном порядке. И бегут, и отбирают, и создают, и забивают... Класс! В этом матче они все делали быстрее, чем соперник, лучше соображали. «Химки» же просто играли по факту.

— Это как?

— «Полетел мяч в мою сторону, и я стал думать...» А нужно уметь читать игру, предвидеть развитие событий. В том числе атаки противника. Понимать, где формируется опасная зона, и заранее перестраиваться. С этим у «Химок» большие проблемы. Спартаковцы благодаря быстрой работе с мячом получали определенный запас времени и пространства и спокойно разгоняли атаку.

— Ясно.

— Правда, когда 2:0 повели, сбавили обороты, предоставили сопернику чуть больше свободы — и едва не поплатились. «Химки» наладили контригру, и у ворот Селихова стало горячо. Но вратарь не дрогнул, совершил умопомрачительный сейв, отбив удар Магомедова. Какой прыжок — просто загляденье! Да и в дальнейшем не раз выручал.

— В итоге именно Селихова признали игроком матча.

— Абсолютно справедливо! Допускаю, кто-то скажет — мол, что за ерунда? Команда выиграла 5:0, а лучшим стал вратарь?! Но если бы не Селихов и его сумасшедшие спасения при счете 2:0, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Вот забили бы тогда «Химки», «Спартак» бы задергался — и маятник вполне мог качнуться в другую сторону.

Игорь Осинькин и&nbsp;Вадим Евсеев. «В приглашении Галактионова не вижу логики. Лучший вариант для «Локо» — Осинькин или Евсеев». Интервью Рината Билялетдинова

Александр Селихов
Ринат Билялетдинов
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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