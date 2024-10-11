Ринат Билялетдинов: «Николич в ЦСКА ничуть не лучше Федотова»

Бывший тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о работе сербских тренеров Марко Николича в ЦСКА и Деяна Станковича в «Спартаке».

«У меня много ожиданий от Станковича. Чувствуется, что это харизматичный тренер, видны и тренерские наработки в игре «Спартака». Но при этом заметны и ошибки, которые я связываю с тем, что Станкович еще не до конца знает нашу лигу. Стабильности у «Спартака» пока нет. Команда при Станковиче показывает себя, как и при других предыдущих тренерах — сначала взлет, затем привыкание, а следом падение.

То же самое и у Николича в ЦСКА. Сколько было дифирамбов этому тренеру, ожиданий, говорили, что вот-вот ЦСКА прорвет при этом тренере. Но Николич пока ничуть не лучше Федотова по игре. Это заметно и по месту ЦСКА в турнирной таблице. Может, конечно, армейцы пока накапливают свой потенциал при Николиче и скоро выстрелят, посмотрим», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года. Под его руководством московская команда провела 16 матчей, одержав 10 побед при 4 поражениях и 2 ничьих. Армейцы с 20 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Станкович занял пост главного тренера «Спартака» в мае этого года. Серб также провел у руля команды 16 матчей, одержав 9 побед при 3 поражениях и 4 ничьих. Красно-белые с 19 очками расположились на шестом месте в таблице РПЛ.