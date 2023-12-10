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Ринат Билялетдинов — о результатах «Динамо»: «Сейчас Личка «на коне», но весной может быть и «на щите»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о работе чешского тренера Марцела Лички в «Динамо».

«Личка удачно начал. Все тренеры близки: наши и легионеры. Но нет звездных тренеров. Все вдумчивые с хорошо поставленной речью, но Фергюсонов и Арсенов Венгеров или как в нашем футболе были Романцев, Семин и Газзаев — таких уже нет, которые бы возвышались. Все примерно равны. Тренерский листопад в первой лиге тому пример. Сейчас Личка «на коне», но весной может быть и «на щите», — цитирует Билялетдинова «Спорт День за Днем» слова Билялетдинова.

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. В 18-м туре РПЛ бело-голубые сыграли вничью с «Факелом» (1:1). На данный момент московская команда с 32 очками занимает третье место в чемпионате России.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/seychas-lichka-na-kone-no-vesnoy-mozhet-byt-i-na-shchite-bilyaletdinov-o-dinamo
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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