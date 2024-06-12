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Сегодня, 15:06

Билялетдинов: «Если Митай и Даку хорошо проявят себя на Евро, за ними могут прийти клубы из топ-чемпионатов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о шансах футболистов из клубов РПЛ проявить себя на чемпионате Европы-2024.

«Чемпионат Европы буду немного посматривать, но в целом в этом сезоне мне хватило Лиги чемпионов и Лиги Европы для получения необходимых эмоций и профессиональной подпитки тренерских идей. За футболистами из клубов чемпионата России, которые будут выступать на Евро, пристально следить тоже не буду. Матчи сборной Албании, в составе которой будут играть Митай и Даку, не станут для меня интереснее.

Мне достаточно следить за нашим чемпионатом, чтобы понимать, что Митай и Даку — качественные футболисты. Думаю, если они себя хорошо проявят на Евро, то за ними вполне могут прийти европейские клубы из топ-чемпионатов, учитывая, что к ним и без того есть интерес», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

В итоговую заявку своих сборных на чемпионат Европы попали четыре футболиста из клубов РПЛ: Мирлинд Даку («Рубин») и Марио Митай («Локомотив») будут защищать цвета Албании, Срджан Бабич («Спартак») вызван в сборную Сербии, а Ванья Дркушич («Сочи») сыграет за Словению.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Источник: Legalbet
Ринат Билялетдинов
Футбол
Марио Митай
Мирлинд Даку
Чемпионат Европы по футболу
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