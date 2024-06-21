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Билялетдинов: «Компания в «Химках» собирается, конечно, очень веселая, больше 150 лет на пятерых»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о трансферной политике «Химок».

«Что касается прихода в «Химки» таких футболистов, как Заболотный, Юсупов, Мирзов, Дзюба и Глушаков, то я не думаю, что стоит сильно переживать из-за их характера и тому подобного. Все-таки характерные футболисты — это хорошо, если только, конечно, направить их в нужное русло. Опыт, характер, мастерство и квалификация — видимо, это те качества, которые и привлекают боссов подмосковной команды.

Ядовитая это смесь или нет — это уже решать руководству клуба. В то же время понятно, что все эти футболисты совсем не про инвестиционный проект, когда футболистов берут, чтобы потом подороже продать. Понятное дело, что эти игроки уже далеко не мальчики. Компания собирается, конечно, очень веселая, больше 150 лет на пятерых. Но все-таки не всегда правильно заглядывать в паспорт. От этой компании будут ждать результата здесь и сейчас. Только, разумеется, встает вопрос их мотивации и заинтересованности в процессе.

По большому счету об этих ребят любая команда премьер-лиги может сломать зубы, но только при условии того, что они будут мотивированы и готовы физически и функционально. Может случиться и так, что они будут очень сильно хотеть проявить себя, но матушку-природу и время обмануть еще никому не удавалось", — цитирует Legalbet Билялетдинова.

19 июня «Химки» объявили о подписании контрактов с 33-летним нападающим Антоном Заболотным и 34-летним полузащитником Артуром Юсуповым.

Источник: https://legalbet.ru/news/bilyaletdinov-o-novichkah-himok-kompaniya-sobiraetsya/
Ринат Билялетдинов
Футбол
ФК Химки
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