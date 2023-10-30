Что делать с Абаскалем? Мнение Рината Билялетдинова

Экс главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» высказал мнение о работе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

— Одни твердят: «Гоните Абаскаля в шею!» Другие возражают: «Дайте человеку спокойно поработать». Вам чья точка зрения ближе?

— Прежде чем шашкой махать, важно разобраться, что творится внутри команды. И ответить на главный вопрос — куда пропал симпатичный футбол, который мы видели при Абаскале первые полгода. Тогда прямо глаз радовался. Ребята настолько уверенно держали мяч, что вспоминалось сакраментальное — плетут спартаковские кружева. Хорошая «физика», стремительный переход из обороны в атаку. И молодежь прогрессировала, и старички — тот же Промес, Зобнин — преобразились. Но весной все посыпалось.

— Почему?

— Тут целый комплекс причин. Непривычно длинные для Абаскаля зимние сборы могли привести к просчетам в подготовке. Плюс колоссальное психологическое давление. Ведь от «Спартака» в каждом матче ждут победы. Это выхолащивает. Даже при удачном результате. Как бы то ни было, что-то в игре сломалось. Она стала предсказуемой. Исчез креатив. Футболист в атакующей зоне получает мяч — и ты уже знаешь, что будет дальше. Куда побежит, кому отдаст. Рутина!

— Так что делать с Абаскалем?

— Замена тренера напрашивается, если потеряны нити управления командой и она начинает просто плыть по течению. Зависает, как смартфон. Тогда нужна перезагрузка. Пока про «Спартак» и Абаскаля этого не скажешь. Да, футбол натужный, нет прежней легкости, но ребята бьются, никто не отбывает номер. Думаю, до зимнего перерыва испанец точно должен доработать. А там уже что-то прояснится — в зависимости от игры и результатов.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 20 очками после 13 туров.

Гильермо Абаскаль возглавляет красно-белых с июля 2022 года. Контракт 34-летнего испанца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.