Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:53

Билялетдинов: «Трансфер Воробьева в «Локомотив» оправдывает себя»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок и тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением об игре форварда железнодорожников Дмитрия Воробьева.

«Игру Воробьева за «Локомотив» оценю, скажем так, положительно. При его переходе я не относился ни к числу оптимистов, ни к числу скептиков. На фоне былых успехов и заслуг Дзюбы казалось, что этот игрок не совсем подходящего уровня, чтобы с ним «Локомотив» боролся за самые высокие места. Однако на сегодняшний день этот трансфер себя оправдывает», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

Воробьев перешел в «Локомотив» из «Оренбурга» летом этого года за 2,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провел 9 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: Legalbet
Дмитрий Воробьев (футбол)
Ринат Билялетдинов
ФК Локомотив (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Даниил Медведев подвел итоги выступления на US Open-2024
Овечкин улетел из России в США
Памфилова сообщила о голосовании на выборах в 62 из 83 регионов России
Тайфун унес жизни 14 человек. Что известно об отмене матча сборной России с Таиландом
В Москве арестован преподаватель вуза по делу о разжигании ненависти
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя