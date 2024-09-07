Билялетдинов: «Трансфер Воробьева в «Локомотив» оправдывает себя»

Бывший игрок и тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением об игре форварда железнодорожников Дмитрия Воробьева.

«Игру Воробьева за «Локомотив» оценю, скажем так, положительно. При его переходе я не относился ни к числу оптимистов, ни к числу скептиков. На фоне былых успехов и заслуг Дзюбы казалось, что этот игрок не совсем подходящего уровня, чтобы с ним «Локомотив» боролся за самые высокие места. Однако на сегодняшний день этот трансфер себя оправдывает», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

Воробьев перешел в «Локомотив» из «Оренбурга» летом этого года за 2,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провел 9 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.