Билялетдинов: «Спартаку» будет очень непросто в Калининграде»

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ «Балтика» – «Спартак».

«В Калининграде была очень высокая посещаемость, еще в те времена, когда я играл. Там всегда был народ, который любил футбол. Сейчас ничего не поменялось. У «Факела» и «Балтики» самые преданные болельщики. Свой порыв они передают игрокам. «Спартаку» будет очень непросто. Если команда просядет, получится, как в Воронеже», – приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Матч между московской и калининградской командами пройдет 25 ноября на «Ростех Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени.