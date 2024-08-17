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Сегодня, 09:32

Билялетдинов: «Я склоняюсь к ничьей в матче ЦСКА с «Локомотивом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ между железнодорожниками и ЦСКА.

«Я бы не сказал, что «Локомотив» — фаворит матча с ЦСКА, хотя и хотелось бы. Предостерегусь и скажу, что склоняюсь к ничьей, хотя и результаты «Локомотива» на старте склоняют к положительному настрою. Есть хороший ход на старте, хотя лично мне казалось, что будет долгий поиск после ухода лидеров. Было рискованно доверять молодым, но их всплеск и эффект новизны позволил набрать очки», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 18 августа. Наяало — в 17:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Ринат Билялетдинов
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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