Билялетдинов — о возвращении «Химок» в первую лигу: «Кто-то должен вылетать. Одно только сожаление»

Бывший и.о. главного тренера «Химок» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал вылет команды в первую лигу.

«Кто-то должен вылетать. Жалко, что так получилось. Одно только сожаление, что не удалось зацепиться. Теперь нужно проводить анализ клубной деятельности. Правильный анализ даст правильные выводы. Количество легионеров теперь лимитировано. Три на поле. А значит нужно искать варианты в своей среде. План действий есть. Отпустить на год в аренду куда-то. Но это я фантазирую, как там может быть. Теперь к вылету надо подступать как к реальности», — сказал Билялетдинов «СЭ».

«Химки» досрочно вылетели из РПЛ после победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0). Отставание подмосковной команды от спасительного 14-го места увеличилось до 8 очков за 2 тура до конца чемпионата России.