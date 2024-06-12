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Сегодня, 07:43

Ринат Билялетдинов считает, что Баринов потянет уровень «Алавеса»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мыслями о возможном переходе полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в испанский «Алавес».

«Баринов потянет уровень «Алавеса». В более крепком клубе Испании он тоже имел бы неплохие перспективы. Это плюс игроку, что он согласен пойти на понижение зарплаты. Новый вызов, испытать себя — такое приветствуется. Для российских болельщиков — это престиж, что игроки из нашего чемпионата уходят в другую лигу. Подходит ли Испания Баринову? По стилю кажется, что нет. Игра в опорной зоне не всегда требует ювелирной испанской игры. В Италии, наверно, с более жесткой игрой было бы удобнее», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Баринов сыграл 32 матча за «Локомотив», забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт 27-летнего полузащитника с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Metaratings.ru.
Дмитрий Баринов
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Алавес
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