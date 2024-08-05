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Сегодня, 21:50

Ринат Билялетдинов считает, что фаворит сезона определится в матче «Динамо» и «Зенита»

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Экс-тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о том, какой клуб может составить конкуренцию «Зениту» в текущем сезоне РПЛ.

«Впереди матч «Зенит» — «Динамо». Можно рискнуть и сказать, что после него примерно станет понятен прогноз на сезон. «Краснодар» буксует. За ЦСКА после 5:1 с «Оренбургом», несмотря на расставание с Чаловым, будет интересно посмотреть — возможно, им удастся приблизиться. Сыграй «Зенит» удачно с «Динамо», ЦСКА, «Спартаком» и «Краснодаром» — и интрига будет закончена. Она останется только в борьбе за призовые места», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

По итогам 3-х туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками. Петербургский клуб одержал 3 победы с разницей мячей 13-0.

Источник: Metaratings
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
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