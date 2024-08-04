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Сегодня, 15:22

Билялетдинов: «Локомотиву» нужны приобретения в каждую линию»

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Известный отечественный специалист Ринат Билялетдинов считает, что «Локомотиву» нужны усиления на каждую позицию в команде.

«Локомотиву» нужны приобретения. Не знаю, в какой возрастной категории, но нужны люди с опытом и хорошей мотивацией. Но их приобрести не так просто. Всегда смотришь как тренер, хочется сказать, что нужны игроки в каждую линию, даже вратарскую назвать можно. В атаке тоже будет недостаточно Сулейманова и Воробьева, нужен третий. Пусть колдует тренерский штаб, но футболисты нужны», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

После двух туров нового сезона РПЛ «Локомотив» располагается на девятом месте в таблице с тремя очками. В следующем матче красно-зеленые встретятся в гостях с «Ахматом» 4 августа.

Источник: Legalbet
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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