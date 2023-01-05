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Сегодня, 13:24

Ринат Билялетдинов считает, что уход Ловрена не станет проблемой для «Зенита»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов считает, что уход защитника Деяна Ловрена не отразится на игре «Зенита».

«Не сказал бы, что уход Ловрена станет проблемой для «Зенита», команда большую часть времени действует на половине соперника. Деян квалифицированный футболист, но у питерцев такие были и раньше. Ломберс, Ракитский, Иванович — это все заметные фигуры, но им всегда находилась замена. Думаю, что могут дать больше шансов Чистякову, на которого осенью все так набросились из-за ошибки в матче с «Ахматом». Дмитрий способен заменить Ловрена. Плюс еще есть Алип, у него неплохие данные», — приводит Betonmobile слова Билялетдинова.

2 января Ловрен покинул «Зенит» и перешел в «Лион», за который уже выступал с 2010 по 2013 год.

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-ne-skazal-byi-chto-uhod-lovrena-stanet-problemoy-dlya-zenita
Деян Ловрен
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