Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:55

Билялетдинов — о Батракове: «Ренату Саншеш чего только ни вытворял в 16 лет. Где он сейчас?»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове, сравнив его с хавбеком Ренату Саншешом.

«Игроков и тренерский штаб «Локомотива» надо поддержать, плюсы тоже надо отмечать. Но когда похвала зашкаливает от юных возрастов до ветеранских... Лучше не перехвалить, но в то же время и сильно не переругать. Надо соблюдать определенный баланс: выше не подниматься и ниже не опускаться. Излишняя похвала Батракова негативно сказалась на нем в недавних матчах? Он по-любому все слышит, он же уши себе не заткнет ватой. Противовес должен быть, потому что истории наших и иностранных футболистов разных поколений показывают нечто похожее.

Помню, появился португалец Ренату Санчеш. В 16-17 лет чего только ни вытворял, какие только дифирамбы ему ни пели. Его цену взвинтили многократно, чуть ли не под 100 миллионов евро. Где сейчас Ренату Саншеш? Он не блещет вообще! Где он? Ау! Хочется спросить его: «что с тобой случилось-то?» — приводит слова Билялетдинова «ВсеПроСпорт».

27-летний Саншеш выступает за «Бенфику» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «ПСЖ». Контракт португальца с французским клубом действует до конца июня 2027 года.

Источник: ВсеПроСпорт
Алексей Батраков
Ренату Саншеш
Ринат Билялетдинов
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Игрока «Кристал Пэлас» Гехи могут наказать за надпись об Иисусе на радужной повязке
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
1500 фото парализованного Шумахера грозился опубликовать его бывший охранник
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
Сегодня
Вчера
Неделя