Ринат Билялетдинов сравнил Угальде с Руни и Оуэном

Российский тренер Ринат Билялетдинов отреагировал на интерес клубов АПЛ к форварду «Спартака» Манфреду Угальде.

«Видеть его можно, где угодно, а другое дело, как он там будет выглядеть. Это смотря какая команда и какие партнеры у него будут. Если будет партнер типа Барко, то ему будет легче адаптироваться. Но там футбол другой, игроки его комплекции это Руни, Оуэн не такие габаритные и мощные. Там даже Лукаку не прижился, вроде нормально выступал, но больше звездил в Италии. Не просто будет. Потому что приоритеты в игре, темп нужно прочувствовать. Но я сомневаюсь в этом», — приводит слова Билялетдинова Vprognoze.ru.

В первой части чемпионата России костариканец сыграл 22 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал три результативные передачи.