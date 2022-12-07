Ринат Билялетдинов станет помощником Гогниева в «Химках»

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что станет помощником Спартака Гогниева в «Химках».

«Переговоры завершены. Теперь могу сказать, что нахожусь вместе с «Химками» в отпуске, как ассистент Гогниева. Во время сборов начну свою работу в клубе. За что буду отвечать? Пока что неизвестно. Сядем на сборах и поговорим, кто за какой сектор отвечает», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Ранее Билялетдинов был исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива», возглавлял «Рубин», «СКА-Хабаровск», «Олимп» (Долгопрудный) и другие команды.