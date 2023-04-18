Ринат Билялетдинов возглавил молодежную команду «Химок»

Ринат Билялетдинов назначен на должность главного тренера молодежной команды «Химок», сообщает пресс-служба клуба.

В тренерский штаб специалиста войдут Евгений Бондаренко, Владимир Пачко и Валерий Макиев.

«Задачи озвучены серьезные — подготовить из молодежной команды пополнение в главную команду. Не просто так, чтобы в тренировках участвовали, не ломая тренировочный процесс, а именно — стали игроками основного состава», — прокомментировал Билялетдинов.

Билялетдинов пришел в «Химки» в декабре 2022 года в качестве старшего тренера. В матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА он исполнял обязанности главного тренера основной команды.