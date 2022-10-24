Ринат Билялетдинов — о пенальти в ворота ЦСКА: «Не понимаю я этих жарких объятий в собственной штрафной!»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» прокомментировал ничью ЦСКА с «Оренбургом» (2:2) в 14-м туре РПЛ.

— ЦСКА в Оренбурге победу заслужил?

— Нет. Впрочем, и хозяева на победу не наиграли. Так что ничья — закономерный результат. Конечно, армейцев подвел Зделар, который сфолил на Гойковиче и заработал пенальти. Не понимаю я этих жарких объятий в собственной штрафной! Эй, здесь футбольное поле, а не борцовский ковер! Такие захваты никому не нужны. А ты потом еще разводишь руками, округляешь глаза — дескать, я ничего не нарушал...

— Лучшим у ЦСКА был Чалов?

— Да! Федор осенью хорош, в каждом матче держит уровень. Но и Карраскаль с Мединой, в отличие от дерби, не выпадали. В первом тайме колумбиец вообще был одной из самых заметных фигур. Стал соавтором второго гола, в штангу попал. К парагвайцу тоже больших претензий нет. Да все ребята бились, старались, хотели вырвать победу. Но «Оренбург» им ни в чем не уступал.