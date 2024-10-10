Тренер Билялетдинов: «Ростову» не хватило мастерства против «Спартака»

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о крупной победе «Спартака» над «Ростовом» (3:0) в матче 11-го тура РПЛ.

«Связка с Угальде, наверное, очень сильная для «Спартака», самая важная сейчас. И Угальде раскрылся в какой-то степени с этим игроком, но пока этого мало. Если брать количество, то быстрого взаимодействия в «Ростове» больше, чем в «Спартаке». В «Спартаке» сначала индивидуальность, а уже потом включается командное массовое движение. Его разгоняет Барко, а у «Ростова» есть больше, чем один игрок. Другое дело, что индивидуального мастерства было недостаточно, чтобы обыграть «Спартак». Но игра была интересной», — приводит слова Билялетдинов «Газета.Ru».

После 11-и туров «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России с 19 очками. «Ростов» располагается на девятой позиции с 12 баллами.