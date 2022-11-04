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Сегодня, 16:15

Ринат Билялетдинов высказался за продолжение РПЛ во время чемпионата мира в Катаре

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что чемпионат России по футболу можно проводить во время чемпионата мира, не оглядываясь на ФИФА и УЕФА.

«Зачем прерывать РПЛ на время чемпионата мира? Можно перенести туры с весны и даже не ставить в известность ФИФА и УЕФА. Вот мы так решили сделать свой чемпионат. Технически перенести туры не сложно. Если выскажут какое-то замечание, то пусть высказывают! Надо делать так, как удобно нам. Мы играем в интересах своей Федерации. Если мы сейчас оказались за рамками ФИФА, потому что были выведены из стыковых матчей на чемпионат мира, то нужно использовать этот момент.

Не нужно думать, что наши клубы пожалеют и дадут еврокубки. Кто так думает, могут долго ждать. Оглядываться на ФИФА и УЕФА не надо, потому что мы оглянемся, а о нас в очередной раз вытрут ноги! Я сильно сомневаюсь, что нас осенью простят и введут в еврокубки", — сказал Билялетдинов Legalbet.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://legalbet.ru/news/bilyaletdinov-o-prodolzhenii-rpl-vo-vremya-chempionata/
Ринат Билялетдинов
РПЛ
Чемпионат мира по футболу
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