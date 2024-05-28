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Сегодня, 07:42

Дасаев: «Чемпионство «Зенита» — незаслуженная случайность»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал чемпионство «Зенита» в РПЛ.

«В этом году был более-менее бодрый чемпионат. «Зенит» стал чемпионом благодаря случайности — повезло и все. На мой взгляд, в этом году они не заслужили чемпионство. Первое место спокойно могли занять и «Динамо», и «Краснодар». Но случилось как случилось — это футбол: кому-то повезло, кому-то — нет. Но, по мне, чемпионство «Зенита» незаслуженная случайность», — цитирует Дасаева Sport24.

«Зенит» в последнем туре обыграл «Ростов» (2:1) и благодаря поражению «Динамо» от «Краснодара» (0:1) вышел на первое место в РПЛ. Команда Сергея Семака выиграла чемпионат России в шестой раз подряд.

Источник: Sport24
Ринат Дасаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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