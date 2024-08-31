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Дасаев: «Если «Спартак» отпустил Соболева, значит, по имиджу клуба это не бьет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал переход нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«Я думаю, что, если «Спартак» отпустил, значит, по имиджу клуба это не бьет. Конечно, разговоры шли об этом переходе, но никто не знал, будет ли такой трансфер или нет. Я не знаю, насколько это потеря для «Спартака», но, если клуб отпустил, значит, для клуба это не потеря», — цитирует ТАСС Дасаева.

В пятницу, 30 августа, «Зенит» объявил о переходе Соболева. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода — 10 миллионов евро.

Александр Соболев. Соболев — официально в «Зените»! Главная трансферная сага года завершена
Источник: ТАСС
Александр Соболев
Ринат Дасаев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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