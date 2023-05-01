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Ринат Дасаев: «Трудно сказать, кто конкретно сейчас лучший вратарь в России»

Алина Савинова
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Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев затруднился назвать лучшего вратаря России на данный момент.

«Мне нравится Акинфеев. В таком возрасте он все еще играет, дай Бог, чтобы и дальше играл. Сейчас Игорь в неплохой форме. Сафонов? Моментами нравится, но сейчас Матвей сдал. Трудно сказать, кто конкретно сейчас лучший вратарь в России», — приводит Sport24 слова Дасаева.

Дасаев являеся серебряным призером чемпионата Европы 1988 года, бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года, двукратным чемпионом СССР. Кроме того, он был включен в список ФИФА 100.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-01-dasayev-trudno-skazat-kto-konkretno-seychas-luchshiy-vratar-v-rossii
Ринат Дасаев
Футбол
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