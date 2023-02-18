0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:45

Дасаев высказался о возможном получении Малкомом и Клаудиньо гражданства России

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Ветеран «Спартака» Ринат Дасаев ответил на вопрос о получении российского гражданства игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Я не знаю даже, как к этому относиться. Как хотят, так пускай и делают. Это их дело.

Пойдет ли это на пользу российскому футболу? Трудно сказать, понимаете... На данный момент сложно говорить помогут ли они», — сказал Дасаев Vprognoze.ru.

25-летний Малком в нынешнем сезоне РПЛ сыграл 23 игры за «Зенит», отметился 15 голами и отдал семь результативных передач.

26-летний Клаудиньо принял участие в 19 матчах за команду, забил три мяча и отдал восемь голевых передач.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10661795-dasaev-vyskazalsya-o-vozmozhnom-poluchenii-malkomom-i-klaudino-grazhdanstva-rossii.html
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Ринат Дасаев
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне
DM назвала полет российских Ту-160 над Норвежским морем предупреждением Западу
Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране
В Запорожской области рассказали о составе батальона Судоплатова
Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Булыкин: «Мне интересно, как сложится судьба «Локомотива» после возобновления чемпионата»
Мостовой — о критике: «Зачем отвечать людям, которые не знают, как мяч выглядит?»
Тарханов: «Зенит» на спаде, а «Спартак» только набирает и может составить серьезную конкуренцию»
Деменко: «Мне кажется, Галицкий не может найти золотую середину»
Генич: «Дзюбе и Смольникову 68 лет на двоих. Это не сходится с курсом «Локомотива» на омоложение»
Павлюченко: «Думаю, что «Локомотив» начнет выбираться из подвала турнирной таблицы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генич поспорил с Глебовым, что «Ростов» не попадет в тройку по итогам чемпионата России

Шмаров: «Сможет ли Промес набрать игровой тонус — вопрос»