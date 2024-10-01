Дасаев: «Не знаю, откуда ВЦИОМ взял такую цифру, в России люди увлечены футболом»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на информацию о том, что 77 процентов россиян не увлекаются футболом.

«Не знаю, откуда ВЦИОМ взял такую цифру. В России люди увлечены футболом. Интерес к российскому футболу не падает. Может, из-за того, что наши клубы не участвуют в международных соревнованиях РПЛ стала незрелищной. Но не думаю, что 77 процентов людей в России не любят футбол», — цитирует Дасаева «РБ Спорт».

Согласно опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу людей с 2005 по 2024 год увеличилась с 43% до 77%. Отмечалось, что менее популярным данный вид спорта оказался среди проживающих в Сибирском и Дальневосточном округах.