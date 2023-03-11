Ринат Дасаев: «Не страшно, что была осечка с «Уралом». «Спартак» настроится и обыграет «Факел»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев рассказал о своих ожиданиях от матча 19-го тура РПЛ между красно-белыми и «Факелом».

«Не страшно, что в прошлом туре была осечка с «Уралом». Осечки в футболе бывают. «Спартак» настроится и обыграет «Факел», — приводит «Чемпионат» слова Дасева.

Матч пройдет сегодня, 11 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Спартак», набрав 37 очков, расположился на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» занимает 14-ю строчку, имея в активе 14 очков.