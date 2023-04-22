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Сегодня, 11:02

Ринат Дасаев высказался об идее изменения формата проведения РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Прославленный советский вратарь Ринат Дасаев выступает за возвращение РПЛ к формату «весна-осень».

«Изменение формата проведения чемпионата России? Для меня самый привычный формат — это весна-осень. Как раньше играли. Лучше ничего не менять, оставить 30 туров и вернуть формат весна-осень», — приводит слова Дасаева «Чемпионат».

Первый тур чемпионата России проводится в июле, а летне-осенняя часть обычно заканчивается в ноябре. Команды возвращаются к матчам в феврале-марте следующего года и играют до мая. В этом году матчи последнего тура РПЛ (3 июня), а также финал FONBET Кубка России (11 июня) состоятся летом из-за нового формата кубкового турнира.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5076601-rinat-dasaev-vyskazalsya-ob-idee-izmeneniya-formata-provedeniya-rpl.html
Ринат Дасаев
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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