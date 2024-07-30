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Сегодня, 11:49

Риванди подписал контракт с ЦСКА и на правах аренды перешел в «Бухару»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником Амирхоссейном Риванди.

Соглашение с 20-летним иранцем рассчитано до лета 2026 года. При этом Риванди до конца года на правах аренды будет выступать за «Бухару» из Узбекистана,

«Амир произвел хорошее впечатление на тренерский штаб и спортивную дирекцию клуба, поэтому было принято решение подписать контракт с талантливым футболистом. Однако в рамках получения необходимой игровой практики и дальнейшего развития Амир отправляется в аренду в Узбекистан до конца года. При этом в наших планах, чтобы зимние сборы футболист начал вместе со своими партнерами в ЦСКА», — приводит пресс-служба армейцев слова заместителя генерального директора по спортивным вопросам Евгения Шевелева.

Риванди перешел в ЦСКА в феврале 2024 года на правах аренды из иранского КИА. На его счету 2 матча за красно-синих.

Источник: ФК ЦСКА
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Амирхоссейн Риванди
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