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Сегодня, 16:49

«Ривер Плейт» хочет повлиять на агентов Солари, чтобы продать игрока в «Спартак»

Сергей Ярошенко
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Руководство «Ривер Плейта» пытается повлиять на представителей форварда Пабло Солари, чтобы иметь возможность продать игрока в «Спартак», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, клуб хочет, чтобы представители Солари снизили требования по финансовым условиям. В «Ривер Плейте», а также в клубе — совладельце Солари — «Тальересе» крайне недовольны срывом перехода игрока в «Спартак» при отсутствии на данный момент реальных предложений.

Также отмечается, что «Спартак» активно прорабатывает альтернативный вариант по Вингеру и на данный момент возвращение к кандидатуре Солари маловероятно.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. На счету 23-летнего игрока 30 голов и 17 результативных передач в 109 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что трансфер аргентинца в «Спартак» возможен, если агенты игрока снизят комиссию в 2-3 раза.

Источник: Metaratings.ru
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
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