Роберт Морено: «Очень стыдно, что в чемпионате России не переносят матч, когда в составе 14 игроков с отравлением»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено после поражения от «Ахмата» (0:1) в матче 21-го тура чемпионата России выразил недовольство тем, что игра не была перенесена несмотря на то, что 14 игроков команды отравились.

«Очень стыдно, что в таком чемпионате, как чемпионат России позволяют допускать такие ситуации, когда в составе 14 игроков с отравлением, но тем не менее нам не идут навстречу и не переносят матч. Нам пришлось играть. Но это позор», — сказал Морено на пресс-конференции.

После 25 туров «Сочи» с 19 очками идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.