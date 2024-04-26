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Сегодня, 00:09

Роберт Морено: «Очень стыдно, что в чемпионате России не переносят матч, когда в составе 14 игроков с отравлением»

Евгений Козинов
Корреспондент
Роберт Морено.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено после поражения от «Ахмата» (0:1) в матче 21-го тура чемпионата России выразил недовольство тем, что игра не была перенесена несмотря на то, что 14 игроков команды отравились.

«Очень стыдно, что в таком чемпионате, как чемпионат России позволяют допускать такие ситуации, когда в составе 14 игроков с отравлением, но тем не менее нам не идут навстречу и не переносят матч. Нам пришлось играть. Но это позор», — сказал Морено на пресс-конференции.

После 25 туров «Сочи» с 19 очками идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

&laquo;Ахмат&raquo; дома победил &laquo;Сочи&raquo; (1:0) в&nbsp;матче 21-го тура РПЛ. Прощаемся с «Сочи»? 14 футболистов отравились перед матчем, у Морено — первое поражение в РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Сочи
Роберт Морено
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