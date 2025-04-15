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15 апреля, 11:20

Гендиректор «Крыльев» Тер-Абрамян — о встрече команды с губернатором: «Считываю это как эмоциональный заряд»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян в разговоре с «СЭ» высказался о встрече команды с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым после поражения в матче 21-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:4).

«Я работал во многих спортивных организациях: в больших хоккейных клубах, в большой футбольной лиге. Могу сказать, что, когда руководители ставят задачи перед стартом сезона, чаще всего это ряд KPI, с которыми начинается движение в сезоне.

Совершенно нормально иметь определенные реперные точки, чтобы свериться, насколько мы правильно двигаемся и что мешает достижению цели. Основной посыл и губернатора, и этой встречи был в том, чтобы свериться, правильно ли мы двигаемся. А на тот момент были определенные трудности. Губернатор на встрече делает посыл, что что-то не так с тренером? Вы считываете это так... Я считываю как энергетический и эмоциональный заряд, который получают сотрудники, а дальше выправлять ситуацию», — сказал Тер-Абрамян «СЭ».

«Крылья Советов» набрали 26 очков в 24 матчах и занимают 11-е место в РПЛ.

2
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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