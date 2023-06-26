Роберто Фернандес: «Путь до Москвы занял почти 30 часов — одно из самых длинных путешествий за всю мою жизнь»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес рассказал, что после отпуска добирался до Москвы больше суток.

«Я очень хорошо провел отпуск. Был на родине в Парагвае с семьей и друзьями. Качественный получился отдых, но в то же время я уделял время индивидуальным тренировкам. Считаю, что подошел к сборам в хорошей физической форме. Обратное путешествие до Москвы было очень длинным. Путь занял больше суток, почти тридцать часов. Наверное, это одно из самых длинных путешествий за всю мою жизнь. Мы добирались с тремя пересадками — Асунсьон, Сан-Паулу, Стамбул, Москва. Если честно, очень устал после этого перелета. Мне пришлось прямо из аэропорта ехать на медосмотр», — цитирует Фернандеса «Чемпионат».

Парагвайский футболист выступает за «Динамо» с 2022 года.

В первом туре нового сезона чемпионата России бело-голубые сыграют против «Краснодара». Матч пройдет 23 июня.