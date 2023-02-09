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Парагвайский защитник «Динамо» Феранадес: «Я правда думал, что в России медведи ходят по улицам»

Виталий Косик
Корреспондент
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Парагвайский защитник «Динамо» Роберто Фернандес рассказал, о каких стереотипах про Россию он слышал до выступления в РПЛ.

«Медведи? Конечно, в Парагвае так и говорили, что они ходят в России по улицам. Да и я так думал, если честно. Хотя, вот сколько в России уже, сам медведей на улицах пока не видел. А если реально, бывает у вас такое? Когда сказал родителям и супруге, что уезжаю в Россию, первой реакцией было удивление. Сперва все в шоке были, а потом начали спрашивать: «А ты не боишься? Это далеко, другой конец Земли, абсолютно иная культура». Я сказал, что очень хочу попробовать, мне это интересно. И они в итоге отнеслись с пониманием», — приводит слова Фернандеса «РИА» Новости.

Парагваец присоединился к «Динамо» в июле 2022 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2027 года.

В текущем сезоне 22-летний защитник провел за бело-голубых 14 матчей и забил два гола.

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230209/futbol-1850847626.html
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Роберто Фернандес
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