Робсон назвал проблему «Спартака» в текущем сезоне: «Долго раскачиваются»

Экс-нападающий «Спартака» Луис Робсон в интервью «СЭ» высказался о последних результатах красно-белых.

— Удается ли сейчас следить за «Спартаком»?

— Конечно, вижу трансляции в интернете. Слежу также в соцсетях, с некоторыми болельщиками даже переписываюсь там. Мне рассказывают, как проходят игры, нюансы. Все через интернет.

— Как вам результаты «Спартака» в этом сезоне?

— Команда начала неважно сезон. Долго раскачиваются. Надеюсь, что все устаканится со временем.

— Существует мнение, что в этом чемпионате есть интрига. Якобы «Зенит» еще не набрал оптимальные кондиции.

— У меня нет сомнений, что «Спартак» и «Зенит» еще наберут свой ход в чемпионате. Хочу, чтобы для «Спартака» произошло это как можно скорее.

«Спартак» с 10 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.