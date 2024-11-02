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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 14:09

Робсон: «В дерби с ЦСКА всегда была какая-то мистика. Мы — чемпионы, но им регулярно уступали»

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Бывший нападающий «Спартака» бразилец Робсон поделился ожиданиями от предстоящего дерби с ЦСКА и вспомнил самые яркие моменты противостояния.

«В мое время в матчах с ЦСКА постоянно случалась мистика. В чемпионате мы всегда побеждали, а с армейцами при этом играли не лучшим образом. Помню два дерби, в которых мы уступили. В одном попали под разгром 1:4, там все понятно. А во втором уступили 1:2, и нас явно засудили. В той встрече эмоции били через край, потолкались с армейцами, а мне потом дали красную карточку, так и не понял, за что именно. Тогда наши противостояния всегда были такими, очень эмоциональными, с аншлагом на трибунах. Конечно, буду болеть за красно-белых и верю, что они победят», — сказал Робсон «ВсеПроСпорт».

ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ 2 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Источник: ВсеПроСпорт
Луис Робсон Перейра да Силва (Робсон)
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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